新世界北角皇都累收6000票、超額35倍　商場逾一半可租樓面獲洽租

新世界（0017）旗下北角新盤皇都，將於本周六首輪推售168伙，折實平均呎價為18,941元。新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，截至下午2時，項目已累收逾6,000票，按首輪銷售168伙數計，超額認購近35倍。項目將於明天下午2時截票。



發展商指，皇都基座零售商場正式命名為 「 STATE THEATRE by K11 」， 即由K11作為商場零售顧問，預計2027年啟用。項目已收到近50個查詢，當中已有逾十間商戶洽租，逾一半可租樓面面積已獲商戶洽租。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣（左二）。

基座零售商場預計2027年啟用

租戶組合以文青及特色餐飲體驗、生活品味及文化體驗為主，當中不乏具北角特色商戶等 ，約佔六成，同時配以智能科技及時尚潮流、大健康及養生醫美商戶等。商場將同時會引入本地文化及創意的商戶。

商場樓高4層，樓面面積逾80,000平方呎， 商場設計富彈性，可細分50至80個空間，營造多元零售體驗，延續K11高端生活品牌理念，全港首創將一級歷史戲院建築與零售結合。

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新世界（0017）旗下北角新盤皇都。

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