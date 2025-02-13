恒地九龍城新盤「南首」上載樓書 最細開放式178呎、連242呎平台
撰文：李明珠
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恒地（0012）旗下九龍城南首EIGHT SOUTHPARK今日（13日）上載售樓説明書，項目提供項目涉及313伙，實用面積178至358平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，設有平台特色戶。短期内開放示範單位參觀。
南首EIGHT SOUTHPARK為單幢式住宅，樓高27層，當中5樓至26樓為標準樓層，3樓及27樓為特色樓層，每層均設有2部升降機。
項目共提供313伙單位，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積178至358平方呎。當中開放式佔40伙，一房戶佔178伙，兩房佔78伙，另設17伙平台特色戶。
最細開放式178呎連平台
全盤最細面積單位為3樓A6室，實用面積178平方呎，開放式間隔，連242平方呎平台。而最大單位為27樓B1室，實用面積358平方呎，兩房間隔，連182平方呎平台。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目的預計關鍵日期為2025年12月31日，售樓處及示範單位已完工，預計短期內開放予公眾參觀。
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