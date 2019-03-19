代理揞荷包買機票　 赴台灣說服業主賣樓　 盈翠半島2房950萬沽

地產代理業競爭劇烈，為求「簽單」，有時也要扭盡六壬！有代理上周六（16日）為客戶親赴台灣送訂，成功打動身處台灣工作的業主割愛，以950萬元出售其青衣盈翠半島中層2房戶。中原地產青衣城分行區域營業經理陳輝麟直指，該名代理很有決心「博」，希望以熱誠打動業主，終成功促成交易。

外地居住業主 反價機會減少

陳輝麟指，該名代理周五晚（15日）收到買家的支票，便於周六早上購買即日來回高雄機票，雖然出發前都怕業主會拒絕交易，「蝕了」一張自掏荷包購買的機票，不過慶幸代理的熱誠成功打動業主，而機票費用將會於佣金扣除。

陳輝麟續指目前有很多業主都並非經常居住於香港，代理不時都需要到外地促成交易；又指業主在外地居住，對本港樓市的交投資訊接觸較少，反價的機會亦有所減少，代理親自到當地促成交易的機會亦因而較高。

青衣盈翠半島中層2房戶 ，近日在「無樓睇」的情況下，以950萬元沽出。﹙資料圖片﹚

新買家「無睇樓」扑槌買入

今次交易的單位位於青衣盈翠半島7座中層C室，實用面積523平方呎，2房間隔，叫價980萬元，獲用家議價30萬元，以950萬元承接，折合實用呎價18,164元。原業主於2015年1月以672萬元買入單位，現沽出單位，帳面獲利278萬元，期內升值41%。

陳輝麟指，上址向南，享青衣公園景，但由於仍有租約，無樓睇，但買家因曾參觀過隔鄰左右的同類單位，憑相片知悉上址景觀及內櫳裝修合意，決定入市。

他又表示，樓市暢旺，帶動買家加快入市步伐。剛過去的周末，青衣二手交投十分活躍，兩天共錄得14宗成文，本月整區累計錄約48宗成交，盤源開始短缺。