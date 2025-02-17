和生圍地皮申放寬密度　單位數目激增3.5倍、涉3571伙

曾由中國恒大（3333）持有、其後2022年初被橡樹資本（Oaktree Capital）接管的元朗和生圍地皮，最新申請增加項目的發展密度及樓宇高度，以發展成一個提供3,517伙、容納近萬人居住的小社區，較早前增加逾3.5倍。



上述項目位於元朗和生圍，鄰近加州花園、新田公路，地盤佔地約2,232,581平方呎，申請放寬地積比率及建築物高度限制，地積比率由0.4倍上調至1.3倍，建築物高度由最高6層，增加至不多於10層，另設一層地庫。

料2031年全部落成 容納近萬人

據最新發展方案，住用樓面增加至約2,861,630平方呎，平均每伙約802平方呎，非住用樓面面積約40,904平方呎，當中包括安老院設施。整個項目將分為6期發展，興建128幢三層高洋房、47幢樓高6至10層高分層住宅大廈、4幢兩層高住客會所，以及1幢4層高安老院。該項目料2031年全部落成，預計可容納人數9,998人，項目。另外，設有2,782個停車位。

翻查資料，該地皮在2024年初曾獲批建789幢樓高2至3層高洋房，涉及住宅樓面面積共約893,032平方呎。反映上述最新方案單位數量大幅增加2,728伙，總樓面面積多出逾200萬方呎。

↓新方案發展藍圖↓

值得留意的是，項目原先由恒大於2018年以47.05億元向恒基（0012）買入。於2020年獲批興建268幢洋房，總樓面約89.3萬平方呎。而項目正中央位置為一幢近25萬平方呎的「皇宮屋」一號屋，以及一幢逾2萬平方呎的二號屋，其中「皇宮屋」一度被指是本港最大洋房。

原由恒大47億買入 兩年前42億完成補地價

而在2021年3月份，該項目完成補地價程序，涉及金額近42億元，以項目可建樓面面積約89.3萬平方呎計，每呎補地價為4,703元，而每呎總地價則高達9,972元。

申請人公司董事包括橡樹資本高層人員

上述項目申請人為盈邦企業有限公司（PROFIT POINT ENTERPRISES LIMITED），其公司董事包括橡樹資本（Oaktree Capital）的高層人員。據了解，中國恒大近年陷入財困後，該幅和生圍用地已被橡樹資本接管。

↓舊方案發展藍圖包含「皇宮屋」↓