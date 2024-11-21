紀惠放售金鐘力寶中心極高層全層　意向價2.77億

紀惠集團擬再減磅，最新放售金鐘商廈力寶中心2座極高層全層樓層，意向價約2.77億元，平均呎價約2.28萬元。



面積1.22萬呎 租客有貿易公司、律師樓

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，是次放售的物業位處金鐘力寶中心2座39樓全層，面積約12,158平方呎，間隔四正。該樓層現分間為三個單位，其中兩個單位分別獲貿易公司和律師事務所承租；另有一個單位則已交吉，整個樓層可讓企業先把部份樓面自用之餘，又可中長線收租在日後再作部署。

潘志明續指，因二座頂樓相連兩層皆由力寶集團持有作自用，是次放售的39樓為該廈全幢可作出售的最高層樓層單位。同時該樓層的實用率逾七成，有別於力寶中心2座一般樓層散單位的實用率約六成為多；而參考中區指標甲廈，現時具叫價而可作出售的高層全層樓面更是寥寥可數。

持貨至今17年 放售價計升值約1.11倍

翻查資料，紀惠集團於2007年4月以呎價10,800元購入作長線收租，涉資逾1.31億，持貨至今17年，以次放售價計算帳面升值約1.11倍。

另外，紀惠集團亦放售銅鑼灣摩理臣山道39號全幢精品酒店，該物業現市值約6.3億元。