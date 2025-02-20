長沙灣喜漾放盤一年548萬蝕沽　業主一手買入10年都要蝕半球

部分買家憧憬財政預算案有利好消息，加快入市步伐。長沙灣喜漾一伙一房單位最新以548萬元沽出，呎價13,804元。原業主於10年前買入單位，帳面仍需蝕讓43.7萬元離場，單位貶值7%。



香港置業分行區域董事方文偉表示，該單位為喜漾1座高層E室，實用面積397平方呎，一房間隔，望山景。方文偉指，原業主最初叫價560萬元放售，放盤約1年後直至近日才吸引同區客洽詢。

據悉，新買家為首置客，心儀單位位於高層，故僅睇樓1次即決定購入。最終經議價後單位以548萬元易手，累減12萬元，折合呎價約13,804元。

一手貨10年蝕近50萬

代理表示，是次單位屬市價成交。原業主於2015年9月以約591.7萬元一手購入單位，持貨10年轉手，帳面虧損43.7萬元，單位期内貶值7%。