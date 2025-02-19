見市況不穩急套現　沙田新城市廣場三房828萬低市價沽、帳賺一球

二手成交持續，有買家遇心頭好即加快入市步伐。沙田新城市廣場一伙三房戶，獲換樓客垂青以828萬元買入，呎價約12,938元，低市價約5%。原業主持貨12年，帳面大賺一球離場。



美聯物業首席聯席區域經理梁兆堅表示，上述成交單位為沙田新城市廣場3期銀樺閣(4座)中層A室，實用面積640平方呎，採三房間隔。

成交單位為沙田新城市廣場3期銀樺閣(4座)中層A室，實用面積640平方呎，採三房間隔。（代理圖片）

市況不穩急套現 低市價約5%

代理透露，原業主叫價850萬元，放盤約2個月後獲換樓客議價。而原業主有感近期市況不穩定，意欲賣樓套現以避風險，故答應減價22萬元或2.6%，以828萬元成交，實用呎價約12,938元，較市價低約5%。

翻查資料，原業主於2013年以約728萬元購入該單位，持貨約12年，帳面獲利約100萬元，單位期內升值約13.7%。