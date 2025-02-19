見市況不穩急套現 沙田新城市廣場三房828萬低市價沽、帳賺一球
撰文：李煥好
出版：更新：
二手成交持續，有買家遇心頭好即加快入市步伐。沙田新城市廣場一伙三房戶，獲換樓客垂青以828萬元買入，呎價約12,938元，低市價約5%。原業主持貨12年，帳面大賺一球離場。
美聯物業首席聯席區域經理梁兆堅表示，上述成交單位為沙田新城市廣場3期銀樺閣(4座)中層A室，實用面積640平方呎，採三房間隔。
市況不穩急套現 低市價約5%
代理透露，原業主叫價850萬元，放盤約2個月後獲換樓客議價。而原業主有感近期市況不穩定，意欲賣樓套現以避風險，故答應減價22萬元或2.6%，以828萬元成交，實用呎價約12,938元，較市價低約5%。
翻查資料，原業主於2013年以約728萬元購入該單位，持貨約12年，帳面獲利約100萬元，單位期內升值約13.7%。
沙田星凱‧堤岸首宗二手即蝕！一房625萬沽、投資客損手21%｜多圖折讓三成！宏安鴨脷洲Coasto首批30伙均價1.7萬 一房入場費381萬嘉里元朗南朗天峰加推60伙 落實周六首輪開賣250伙、暫收9000票新世界北角皇都明次輪銷售88伙 終截收8450票、超額認購95倍大圍柏傲莊兩房920萬沽 上手五年輸75萬 1月至今僅一宗成功獲利