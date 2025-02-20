變幻才是永恆！掌握當下轉機！｜汪敦敬

變幻才是永恆！掌握當下轉機！截稿當日恒生指數曾上升至23000點，騰訊股價在前一天(2月17日)已經破了500元水平，港股市值對比1月13 日上升超過5萬億元。樓市亦有不少地區都出現了小陽春，當真是時來運轉?其實是否極泰來，對香港有信心者笑到最後！



「知否世事常變？變幻原是永恆。」這兩句是70年代電視劇集《家變》主題曲的歌詞，由黃霑先生填詞，內容反映了人生起跌經歷及心境，道出了「變」才是永恆！無論你有多成功，甚至有幾失敗，都要面對變！永恆地面對「變」！今日多成功，明天到局面改變的時候，就要公平地面對新的考驗！

「此中波浪起跌，當然有幸有不幸，不必怨世事變，變幻才是永恆，經得風浪起跌，必將惡運變好運。」

經得起風浪，將惡運變成好運，沒有自怨自艾這才是香港精神！

「月缺後月重圓， 缺後月重圓，始終都會相對襯 ，人間的波折 ，經得起挫折，始終都會不枉此生。」

在等待黎明期間有無限的盼望！繼續給自己正能量！力量在心中，不是隨波逐流歇斯底里地看淡！

「迎接那變幻，今生與你擁抱著永恆。」

有人一起面對永遠的變，夫復何求！

過去幾年，是得？是失？全看你用什麼態度面對人生？

最近港股上升令筆者收到很多恭賀，但是我反而致電恭賀一些在靜市裏面堅持自己信念，效忠自己的初心繼續投資的朋友！他們成功賺錢是最值得開心。

如果沒有生存的信念和意志，那你便隨波逐流，人們說沒有希望就以為沒有希望，人們說不公平，又認為不公平！別人說買樓蝕本，又覺得蝕本！那你永遠沒有運行！

不少人曾經同自己說過：樓價若再下跌會一定買樓！更多人慨嘆之前錯過了港股騰訊的投資機會，不少人說過若騰訊股價再下跌便入貨！老友，這是你對自己說過的話，當到了入貨的時機卻又說會有排跌！

有些人鄙視一些唱淡的人，例如一些KOL擁有物業，既然不看好，為何不賣樓？又有一些人既然沒有物業，為何這麼平的樓價都不買？筆者認為不可以怪責他們，他們只是一群在網上靠流量維生的人。說真的，群眾喜歡聽壞消息多於好消息，所以他們才迎合！唱得越慘，越多人喜歡看，這都是商業所需！是官能需要，但若當真的就輸了！

任何人都可以期望樓價下跌，但應有一個指標讓自己掌握入市時機，否則唱跌只是一場詛咒，最後其實沒有人得益！

過去兩年鐵一般的事實是：

恒生指數15000點的時候，是第一次入市時機！

更遇到罕見的定期高收息期！而且租金和收租回報率上升！

只要不賣出物業而去放租，這樣你便可以享受到！那麼所謂的樓價下跌令你損失就可以化解。「變」是可以突破所有僵局！亦可以瓦解所有強勢！掌握眼前機會比等來得實際！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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