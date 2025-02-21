屯門單幢樓跌穿「2字頭」　兩房196萬有交易　創10年新低｜多圖

新盤以低價促銷策略吸客，部分上車屋苑樓價進一步下滑。屯門「置樂三寶」之一的多寶大廈，一伙兩房單位新近以196萬元沽出，跌穿「2字頭」，呎價7,778元，造價創大廈至少10年新低。



利嘉閣地產高級經理陳志偉表示，該單位為多寶大廈高層C室，實用面積約252平方呎，兩房間隔。原業主叫價210萬元放盤，近日獲新買家洽詢。

據悉，新買家為區內上車客，熟悉周邊環境，睇樓後鍾情單位內櫳企理，而且樓層及坐向理想，最終議價以196萬元承接，折合呎價約7,778元。

↓↓多寶大廈高層C室↓↓

造價跌穿200萬、創10年新低

代理指，是次單位造價屬近年來首次低於200萬元，更創大廈至少10年新低。屋苑對上一宗成交為12樓F室，面積258平方呎與是次單位相若，於去年8月以250萬元成交，呎價9,690元。即是次單位造價較去年同類戶低出約22%。

原業主在2012年以約125萬元買入單位，持貨13年至今，帳面獲利約71萬元，單位期內升值約57%。