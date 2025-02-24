業主劈價兩成半求售 沙田翠華花園一房278.8萬沽 4年蝕逾一球
撰文：李煥好
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二手樓市淡靜，有業主不惜劈價離場。沙田翠華花園一伙一房戶最新以278.8萬元成交，業主原叫價380萬元，其後大劈101.2萬元，最新以278.8萬元成交。呎價12,967元。業主持貨約4年，帳面蝕足三成。
中原地產區域營業董事黎宗文表示，上述成交單位為沙田翠華花園B座中層8室，實用面積215平方呎，屬一房間隔。
劈價逾一球 單位4年貶值三成
代理透露，業主原叫價約380萬元，去年11月減至329.9萬元獲上車客垂青，雙方議價後以278.8萬元獲承接，累減101.2萬元或26.6%，呎價12,967元。
參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為B座高層8室，實用面積215平方呎，於2023年6月初以325萬元成交，呎價15,116元。換言之，該屋苑上述同類單位於一年半內，呎價下跌14.2%。
翻查資料，原業主於2021年以約402萬元購入單位，持貨約4年，現沽出帳面蝕讓123.2萬元離場，單位期內貶值30.6%。
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