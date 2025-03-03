1月二手樓轉手獲利率62.9%　平均每單賺兩成　呢個屋苑賺最多！

綜合土地註冊處資料所得，2025年一月份全港1,771宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,114宗，佔比62.9%，按月跌2.4個百分點，在低位連月偏軟，創下自2009年四月以來近16年新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，節慶假期淡市，加上新盤貼市價衝擊市場，令私宅轉手獲利比率及賺幅雙雙續處相對低位反覆徘徊，惟近日股樓氣氛向好，後市料有改善。



陳海潮續指，按物業區域劃分，一月份港島區表現最好，以64.6%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月微升1.5個百分點；其次為新界區，報63.6%，按月跌3.1個百分點；至於九龍區表現跑輸大市，只錄得60.8%，且按月跌3.6個百分點。

按物業轉售價格分析，樓價1,001萬至1,200萬元組別之獲利比率最高，錄73.7%，按月升3.8個百分點，涉及宗數70宗；此外，400萬或以下組別，月內獲利比率達63.8%，按月也跌0.6個百分點，但亦優於大市。

一月份二手私宅轉手獲利比率錄62.9%。（利嘉閣提供）

一月份二手私宅獲利買賣登記統計。（利嘉閣提供）

一月私宅轉手賺幅近兩成 單月升1.6%

另外，數據顯示今年一月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為19.7%，處於低位反覆上落，單月回升1.6個百分點，但仍為2009年九月以來接近15年半之次低水平。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例達27.2%，按月跌0.5個百分點，錄482宗；至於帳面錄得虧損者達647宗，佔比按月再升2.2個百分點，至36.5%，為近190個月高位；至於上月平手的個案增至10宗，佔比微升0.2個百分點至0.6%。

一月份私宅轉手平均賺幅升至19.7%。（利嘉閣提供）

僅海怡豪園百分百獲利 平均賺76.3%

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有海逸豪園一個屋苑能錄得百分百獲利，次高者為維景灣畔的93%，第三則為名城的92%。此10個屋苑當中，每宗平均賺蝕幅度介乎最差的蝕7%至最多的賺94.9%不等。其中，將軍澳中心錄得每宗轉手平均賺94.9%，為表現最佳的屋苑；至於海逸豪園及維景灣畔也分別平均賺76.3%及75%。不過，日出康城則表現最差，成為榜內唯一要蝕錢的屋苑，平均每宗轉手要蝕7%。

一月份二手私宅獲利登記最多屋苑。（利嘉閣提供）

陳海潮：料二月私宅轉手獲利率升至64%

展望二月份，陳海潮指出，反映實際市況的一月下旬至二月上旬，利好利淡因素交雜，而踏入二月農曆新年氣氣漸散，加上股市造好，新盤表現熱鬧，帶動整體樓市恢復動力，令二手交投及樓價亦有所喘穩；因此預期二手私宅轉手獲利比率及賺幅料呈窄幅偏穩的走勢發展，估計二月份轉手獲利比率微升至64%左右；而平均每宗賺幅則料重上20%水平。