預算案2025｜樓價3年挫24%　中原陳永傑：救市力度一年大過一年

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新財政預算案透過減少供應及減少印花稅刺激樓市成交，屬救市的第一步，料有效激活物業交投。



陳永傑指，回顧過去3年發表的《財政預算案》，每年均有支持房地產政策出台，由放寬按揭成數、降低首置印花稅、引入新投資移民計劃至全面撤辣，救市力度可謂一年大過一年，惟過去三年的救市措施，未能扭轉樓價跌勢，三年樓價累跌24%。

在此背景下，樓市成交量低位徘徊。市民甚至發展商入市意欲減，令賣地收益及物業印花稅這兩項庫房主要收入大跌。因此，面對龐大的財赤，新一份財政預算案亦不敢怠慢，從供需雙軌穩樓市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份財政預算案從供需雙軌穩樓市。（資料圖片）

商業用地停推穩供應 市區住宅買少見少

有見商業樓面需求降低，今年將停推商業用地，亦將推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限，相信有效穩定商業樓面的供應。

而私人住宅單位在未來五年的平均每年落成量估計超過1.7萬個，較過去五年的平均數減少約8%，陳永傑指，不論住宅及商業用地，政府亦有意減少供應，給予市場信心。未來5年，8萬個私營住宅供應，當中65%來自北部都會區及東涌新市鎮，暗示市區供應將「買少見少」，該區物業價值更看高一線。

北部都會區。(發展局圖片)

印花稅寬減刺激上車盤 400萬以下物業成交看漲

需求方面，本年度財案於物業市場最矚目的可算是將100元從價印花稅由物業價值300萬擴展至400萬元。陳永傑指，以購入400萬元物業為例，買家原需繳付6萬元釐印費，新財案下只需付100元釐印費，的確為買家於置業初步減少成本99%，他相信，此措施將刺激400萬元以下的上車盤成交，甚至居屋二手市場亦將受惠。並料3月份400萬以下成交可按月增加逾兩倍。

人才計劃帶動樓市 豪宅成交租金齊升

新一份財案亦有提及，人才輸入計劃接獲43萬宗申請，當中到港的已達18萬。陳永傑指，受惠於人才輸入，中價以至豪宅物業的成交量及租金皆見增長，財政司司長今日亦透露會推出一系列優化投資移民措施，相信將可為豪宅市場帶來新一輪支持。而寬減差餉，可減輕一眾業主的負擔之餘，亦可增加投資者的入市意欲。

400萬以下放盤受惠新政 料細價樓成交量倍升

中原大數據資料顯示，2024年全年400萬元下一二手註冊登記共10,05宗，佔整體成交22%，按年增加82%，成交量及佔比皆創8年新高。陳永傑指，2023年將300萬元以下印花稅減至100，成功激活此類剛需盤成交，隨著樓價下調，跌入400萬以下的放盤增多，料今次減印花稅，可取得相同成效，400萬以下細價樓成交量將以倍數上升。

根據中原網頁資料，現時網上放盤量38,752個，其中400萬元或以下放盤為4,916個，佔比12%。另外，301萬至400萬元的放盤達3,480個，該批放盤可即日受惠於100元新印花稅政策。