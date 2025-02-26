財政預算案2025｜減印花稅助上車　經絡曹德明：樓按市場逐漸回暖

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明料調整從價印花稅可有助首次置業人士上車，建議準買家可將原本用作繳交印花稅的資金留為備用資金或首期開支。



可將原本繳交印花稅資金留為備用

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，新一份財政預算案宣佈調整從價印花稅，主要有助首次置業人士上車，減輕入市置業負擔，相信此類物業的買家最受惠。

另外，近年首次置業人士傾向使用較高成數按揭入市，一般資金都較為緊絀，建議該類準買家可將原本用作繳交印花稅的資金留為備用資金或首期開支。

料首置盤交投增加

曹德明續指，去年政府放寬按揭成數以及暫停壓力測試要求，加上現時印花稅進一步放寬，將可激活樓市交投。另外，近日部分發展商的銷售部署以低價作招徠，料首置盤的交投將會增加，樓按市場交投亦將逐漸回暖。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。