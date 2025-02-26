財政預算案2025｜ 利嘉閣廖偉強：3月份樓市小陽春將更見明顯

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》，將定額100元從價印花稅的門檻由300萬元或以下的物業放寬至400萬元或以下，令市場約15%的交易受惠。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，有關措施有助增加上車客的入市動力，帶來循環作用，激活整體樓市。



廖偉強指，措施有助刺激細價樓交投增加約15%，進一步催旺近期已轉活的樓市，並會帶來連鎖及複式效應，先是增加交投量，繼而令樓價逐漸轉穩，最終達至整體樓市邁向健康穩定的發展。

他並稱，近日一手新盤銷情理想，首批紛紛沽清，小陽春已然醞釀，相信配合是次放寬印花稅，3月的樓市小陽春將更見明顯。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，有關措施有助增加上車客的入市動力，帶來循環作用，激活整體樓市。（資料圖片）

商地改住宅減供應過剩 股市回暖帶動樓市復甦

另一方面，新一年當局將暫停推出商用土地，並研究將部分商用地改劃住宅用途，有助減輕商用物業樓面過剩的壓力。廖偉強又指，綜觀近期在DeepSeek帶動下，港股亦間接受惠，加上在IPO轉旺的提振下，股市好、零售消費好、便會帶動整體經濟大環境也向好，繼而增強市民置業入市的信心，樓價便會步向平穩，出現漸進式復甦。