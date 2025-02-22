鄧成波家族又再慘蝕　九龍城舊樓收購不成　地舖狂輸53%｜燈神

最近股市已經大幅攀升，恒生指數升至去23000點，形勢大好，整個市場氣氛都非常正面。不過樓市向來都滯後於股市，通常就滯後大約半年至9個月，睇嚟一潭死水的樓市都有望重回正軌。



但係等唔等到樓市回勇，都係一個難題，因為近年不斷蝕賣物業資產的「舖王」鄧成波家族，最近又要蝕住走。佢地在樓市大升市時作出的舊樓收購，最近要放棄收購兼大蝕超過一半離場。



今次鄧成波家族蝕住走的物業，位於市建局九龍城重建計劃的一帶。佢地收購的衙前塱道1A及1B號舊樓，目前樓齡已經高達67年，早前未能成功收購，因此推出放售，其中衙前塱道1A號地下舖位，以1,400萬元沽出，較6年前買入價帳面蝕讓53%。

2019年購入價2980萬

上述舖位為九龍城衙前塱道1A號地舖，建築面積約1,000平方呎，以成交價1,400萬元計算，成交呎價約1.4萬元。鄧氏家族在2019年的購入價為2,980萬元，匵聞當時因為收購才會以如此高價買入。

九龍城衙前塱道1A號舊樓地舖。

該舖位在2024年年初放售，當時叫價3,800萬元，不過一直都無人問津，直至2024年年底就唯有降價至2,200萬元。最終減完又減，最終成交價僅僅得返1,400萬元，即係持貨約6年帳面大幅蝕讓1,580萬元，舖價大跌53%。這個舖位現時由泰國菜館以每月5.5萬元承租，新買家享租金回報4.7厘。

旁邊衙前塱道1B號舊樓未能收購

睇返舊資料，鄧成波家族在2019年起收購衙前塱道1A及1B號兩幢相連舊樓，不過最終只能成功完成收購1A號全數業權，包括地下舖位及樓上4層住宅單位，合共作價7,708萬元。不過旁邊的1B號則未能購入任何單位。

已故舖王鄧成波。（香港01相片）

波叔舊樓不在市建局收購範圍內

由於近年鄧成波家族出現財困，過去數年都要低價拋售物業，所以就把正在收購中的衙前塱道1A號分拆出售。

你可能會問，市建局咪公佈咗九龍城一帶將會大規模收購重建，點解波叔家族仲要大蝕讓呀？真係唔好意思，因為波叔所持有的衙前塱道1A舊樓，啱啱好不在市建局2022年公佈的收購範圍之內，所以咪即時冇咗收購重建元素！

九龍城衙前塱道。

1B號舊樓未收購、旁為樓齡12年單幢樓 失去併購重建元素

而你再睇返現場情況，相連的衙前塱道1B號舊樓，波叔係未能成功收購任何單位，加上目前波叔家族財困，自然唔使諗進一步收購；而左邊的單幢樓就係英皇發展、2013年落成的御．太子，樓齡只有大約12年，樓齡咁新，同樣不用再考慮併購重建。所以左右兩邊都冇機會，唯有乾脆賤價出售套現。

事實上，近期鄧成波家族都有勁蝕沽舊樓的情況，就好似今年1月初先講完，鄧氏家族所持有的尖沙咀加連威老道舊樓，淪為銀主盤，以約6,300萬元沽出，當時波叔在2018年以高價3億元買入該幢舊樓，即係足足貶值接近80%！