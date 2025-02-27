財案前率先入市　萬景峯三房狠劈一球　換樓客1233萬入手海景戶

樓價低水，有買家於財政預算案出爐前「偷步入市」。荃灣萬景峯一伙三房單位經議價三個月後，新近以1,233萬元沽出，累減97萬元，呎價18,458元。原業主持貨4年，帳蝕117萬元離場。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，上述成交單位為荃灣萬景峯1座極高層B室，實用面積668平方呎，屬三房套房間隔，景觀開揚，享海景及市景。

據了解，原業主去年開價1,330萬元放售三房單位，獲區內換樓客垂青。該買家鍾情屋苑間隔實用，加上交通及生活配套完善，決定把握樓價低水時機入市。

成交單位為荃灣萬景峯1座極高層B室，實用面積668平方呎，屬三房套房間隔。（資料圖片）

三個月議價終「破冰」 累減97萬成交

市場消息透露，買家早前透過代理洽購單位，經過長達三個月的議價，業主本月終願意減價至1,288萬元。買家其後「翻睇」單位，隨即落票進一步議價，最終以1,233萬元成交，較最初叫價累減97萬元或7.3%，實用呎價18,458元。

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為1座低層B室，座向及面積間隔相同，於上年9月初以1,018萬元沽出，呎價15,240萬元。即上述單位的最新成交價較同類型單位貴約21.1%。

4年蒸發117萬元

至於，原業主於2021年5月以1,350萬元買入單位，持貨約4年，現放盤帳面蝕117萬元離場，單位期內貶值8.7%。