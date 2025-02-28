馬灣豪華天際屋逆市2440萬創新高　曾為發展商示位、設天台按摩池

樓市整固，部分特色單位罕有逆市錄得高價成交。馬灣珀麗灣一伙特色天際屋最新以2,440萬元沽出，呎價16,667元，造價創屋苑同類特色戶新高。原業主早於2007年一手購入單位，帳面大賺772萬元離場，單位升值近5成。



美聯物業分行高級物業經理凌光盛表示，該單位為珀麗灣5期頂層天際屋，屬特色戶型，實用面積1,464平方呎，四房雙套連士多房間隔，連平台及天台，享馬灣海峽景觀。

據悉，單位於2年前已推出市場放盤，惟一直未獲承接，直至近月調整叫價至2,600萬元後獲新買家洽詢。新買家為同區換樓客，最終議價以2,440萬元承接單位，折合呎價16,667元。

↓↓珀麗灣5期頂層天際屋↓↓

天台亦設有按摩浴池（Jacuzzi）。

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裝修豪華、曾為發展商示範單位

圖片可見，單位整體裝修豪華，客廳空間偌大，高樓底及配上落地巨型玻璃窗及特色傢私，氣派十足；天台亦設有按摩浴池（Jacuzzi）。據悉，單位曾為發展商一手推售時的示範單位，因此大部分裝修及家具為當時發展商提供。

成交價創同類新高

代理指，是次單位成交價創屋苑同類天際屋新高。對上一宗同類成交為5期30座天際屋，實用1,489平方呎，另連天台及平台，於2020年以2,000萬元易手，呎價13,431元。即是次單位呎價較近期同類高出約24%。

原業主於2007年以1,668萬元一手購入單位，持貨18年，帳面獲利772萬元或46%。