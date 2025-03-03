旺丁唔旺財！荃灣成交量按周升四成　荃灣中心業主270萬蝕沽一房

二手市場氣氛好轉，荃灣區有代理指，⁠過去兩日荃灣區睇樓量及成交量分別按周大升三成及四成，最少錄12宗買賣成交。最新，荃灣中心有一房以270萬沽出，惟原業主持貨9年仍帳面輸8.7%離場。



放盤兩個月減價28萬

美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心5座低層H室，實用面積324平方呎，原則一房間隔。原業主在兩個月前以298萬元叫價放盤，新近以270萬沽出，呎價8,333元。

至於新買家為上車客，因見樓市明朗化，即睇即入市。另據中銀及恒生網上銀行估價，上述單位估價為265萬元，即最新成交價較估價高5萬元或1.8%。

持貨9年帳蝕25.8萬

據知，原業主於2016年以295.8萬元購入上述單位，持貨9年，是次轉手帳面蝕讓25.8萬元，單位期內眨值8.7%。

荃灣中心。(余俊亮攝)