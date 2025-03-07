財案催谷上車潮　區外客345萬速購裕東苑兩房補地價居屋｜多圖

新財案刺激部分市民置業意欲增加，加快拍板入市。東涌裕東苑一伙兩房單位獲區外自住客垂青，財案放寬印花稅吸引其「即睇即議價」，新近以345萬元(已補地價)承接單位，呎價約8,042元。



利嘉閣地產高級聯席董事李錦榮表示，上述成交單位為東涌裕東苑A座中層6室，實用面積約429平方呎，屬兩房間隔，望山景及部分海景。

↓↓裕東苑A座中層6室 ↓↓

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財案後即入市 成交呎價8042元

代理透露，新買家為區外客，計劃購入單位上車自住。買家見業主補地價後以388萬元放盤，認為市場上已補地價放盤居屋甚罕有，加上財政預算案400萬元樓價印花稅只需100元，置業成本大減，於是財案隔日即拍板入市，。見買家爽快決定，業主即減價助其置業上車，以345萬元(已補地價)成交，呎價約8,042元。據放盤相片可見，單位間隔四正，開揚光猛 ，附新淨裝修。

業主長揸14年升值51%

據悉，原業主於2011年以約228萬元(已補地價)買入單位，持貨14年，今轉手帳面獲利117萬元，單位期內升值約51%。