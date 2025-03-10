莊士鴨脷洲弦岸「轉售為租」　一房戶月租1.78萬元、呎租65.4元

租務市場暢旺，有發展商變陣「轉售為租」。莊士（0298）旗下鴨脷洲新盤弦岸，繼去年12月推出部分單位出租，一伙一房單位最新以每月1.78萬元租出，呎租約65.4元。



美聯物業聯席區域經理林潤強表示，上述租務成交單位為鴨脷洲弦岸中層D室，實用面積約272平方呎，為一房間隔，望內街景。單位提供部份家電配套，可即租即住，故獲同區客垂青，以全包月租1.78萬元成交，呎租約為65.4元，租金價格理想。

↓↓弦岸中層D室↓↓

租務暢旺 中層戶呎租高見71元

代理指，弦岸入伙至今，租務需求持續殷切。由於屋苑新簇，交通方便，租金表現理想，加上發展商惜售及看好後市，故將部分單位轉售為租。

他補充，最近租務成交有如弦岸中層C室單位，實用面積約205平方呎，以月租1.45萬元、呎租約71元獲承接。而中層A室單位，約317平方呎，更以約兩萬元月租獲承接，呎租約65元。至於中層E室單位，實用面積約274平方呎，亦以1.72萬元及呎租約63元獲租客承接。