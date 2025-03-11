萬科大埔上然加推41伙　周六首輪賣228伙　終極折扣後開放式88萬

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然今日（11日）第三度加推，新一張價單第4號涉41伙，折實平均呎價12,554元。若計及「買大送細」的1「家」1付款計劃，折實平均呎價降至11,941元。



同時，上然落實本周六首輪銷售價單228伙，計及終極折扣1「家」1付款計劃後，首輪最平的開放式戶單位，其折實價僅為88萬元。項目累計接獲逾5,350票，暫超購約22.4倍。周日另推4伙單位招標。



是次加推的價單第4號涉及41伙，涵蓋開放式至四房，實用面積由214至873平方呎，當中涉及8伙開放式、5伙一房、11伙兩房、5伙三房、6伙四房，以及6伙特色戶（不包括開放式特色戶）。

以最大折扣付款辦法及優惠計算（不選用1「家」付款計劃），折實價由264.1萬元至 1,140.8萬元，折實呎價11,191元至14,129元。

新價單選用1「家」1付款計劃 開放式折實價低見114萬

不過若計及選用1「家」1付款計劃的方案，折實價低至114.1萬元至1,140.8萬元，折實呎價4,835元至14,129元。

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然。（陳葦慈攝）

首輪銷售228伙 100伙折實價低於四球

至於，首輪銷售安排將以抽籤形式發售228伙，涉及28伙開放式、67伙一房、93伙兩房、24伙三房、9伙四房及7伙特色戶（不包括開放式特色戶），實用面積介乎214至873平方呎，價單定價由283.3萬至1,358萬元，折實售價由238萬至1,140.8萬元，折實呎價介乎9,185至14,392元。

用1「家」1付款計劃 終極折扣開放式戶最平88萬

入場單位為第2座2樓B7室，屬開放式戶，實用面積248平方呎，折實售價238萬元，折實呎價9,597元，屬首張價單入場單位。

當時發展商指出，購買四房單位的買家，可採用1「家」1付款計劃，加購開放式單位並可享特別折扣，扣除折扣後開放式戶的售價僅為88萬元。

100伙折實價低於四球

首輪發售的單位當中，100個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。28伙開放式可以選用1「家」1付款計劃。銷售當日，分為A、B兩組，A組為大手組別，B組散客組別。

第一期提供403伙

項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、一房涉佔131伙、兩房涉佔161伙、三房涉佔43伙、四房涉佔14伙，另設29伙平台及頂層天台特色戶。

2020年7月斥37億奪地、每呎樓面地價4,738元

翻查資料，萬科於2020年7月夥拍青建國際（1240）合組財團，以逾37.05億元投得地皮，以可建樓面面積78.19萬方呎計，每方呎樓面地價4,738元。

↓↓上然示範單位↓↓

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