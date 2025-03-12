伍集成集團大坑C.C. Lodge優悠台開價　首批8伙、入場呎價1.73萬

伍集成集團旗下大坑C.C. Lodge優悠台，今日（12日）推首張價單，首批8伙，入場呎價17,300元。



仲量聯行資本市場部執行董事陳柱衡表示，項目合共16個單位和16個車位，實用面積介於961至1,026平方呎，均為三房一套連工人房單位，頂層的所有單位皆附有私家天台，面積由676至971平方呎不等。

項目不受一手條例限制，以先到先得形式出售。首批提供8伙連車位，實用面積由961至1,026平方呎，定價1,775萬至逾2,000萬元，呎價由17,300元起，料套現2億元。

陳柱衡續指，項目16伙單位中，合共8伙連租約出售。而首批8伙單位，當中將有3伙連租約出售，5伙屬交吉狀態。項目至今已接獲大量查詢及睇樓，以同區用家偏多。他強調，「如果反應好，就會加價。」考慮下批單位提價5%至10%。

曾花費5000萬元翻新、放租長達16年

伍集成集團發言人張志國表示，大坑C.C. Lodge優悠台曾花費5,000萬元翻新，至今放租約16年，呎租介乎55至65元。為轉換投資方向，現推出市場放售，冀通過放舊有物業鬆綁資金，再尋找新投資物業。

全盤提供16伙

C.C. Lodge優悠台位於港島區大坑道56號，前身為曼聯閣，由僑福建設黃氏家族於2000年建成，由四層高的單幢樓宇組成，合共提供16個單位，實用面積由961至1,026平方呎。而伍集成家族於2008年斥1.88億元購入作長線收租。