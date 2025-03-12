大坑優悠台示位曝光　全盤16伙千呎大單位、主人房設步入式衣櫃

伍集成集團旗下大坑C.C. Lodge優悠台，今日（12日）開放示範單位予傳媒參觀，涉及四伙三房一套連工人房單位，實用面積介乎961至1,026平方呎。全屋採用木系為主調，配合木質材飾的部分牆身及木地板。



是次開放的連裝修現樓示範單位位處3樓B室及2樓C室，分別屬三房一套連工人房連928呎天台間隔，及三房一套連工人房間隔，實用面積1,026平方呎。單位長形開則，全屋鋪設木地板。大廳落地玻璃窗引入自然光，3樓B室景觀稍佳，外望開揚大坑道城市景，而2樓C室窗外視野遭樹遮擋。飯廳方正對稱，空間闊落，方便靈活佈置餐檯等傢俬。

睡房方正實用 主人房設步入式衣櫃

主人套房設計寬敞，開則方正，易於擺放寢具及傢俬。房間同樣設大型落地玻璃窗，室內光猛，另設獨立衣帽間，以溫暖木調打造，衣櫃採步入式設計配備大小間隔，方便收納。主人房套廁乾濕分離，淋浴區設雲石牆身，配備浴缸及浴室寶。乾區則以木紋牆身襯托雲石洗手盆，另設大型鏡櫃，提升收納空間。

+ 13

另外兩間睡房同樣方正實用，亦設落地玻璃窗，視野開揚。睡房皆放置雙門大衣櫃，配備分體式冷氣機。

廚房家電齊備 浴室木系及雲石設計

廚房電器齊備，配設冰箱、抽油煙機、電磁爐及烤箱等。至於浴室採木系及雲石設計，乾濕分離，同樣設有鏡櫃，惟於主人套廁相比，並未設有浴缸。

+ 12

部分單位窗景遭樹遮擋

另外兩伙現樓示範單位為3樓A室及2樓D室，實用面積961平方呎，分別屬三房一套連工人房連928呎天台間隔，及三房一套連工人房間隔。

單位同樣長形開則，全屋鋪設木地板。大廳落地玻璃窗引入自然光，外望大坑道城市景，惟2樓D室大廳及部分房間窗外視野遭樹遮擋。主人房皆設步入式衣櫃，套廁採木系搭配雲石風格，另配備有浴缸。另外兩間睡房亦設雙門大衣櫃。

↓大坑C.C. Lodge優悠台3樓A室↓

+ 11

↓大坑C.C. Lodge優悠台2樓D室↓

+ 13

全盤提供16伙

C.C. Lodge優悠台位於港島區大坑道56號，前身為曼聯閣，由僑福建設黃氏家族於2000年建成，由四層高的單幢樓宇組成，合共提供16個單位，實用面積由961至1,026平方呎。而伍集成家族於2008年斥1.88億元購入作長線收租。