一見傾心藍灣半島三房海景戶！業主劈150萬、仍帳賺兩球半｜多圖

二手市場疲軟，有業主放盤一減再減。小西灣藍灣半島一伙三房套連工人套房單位，業主以1,350萬元放盤半年，新近獲區內客垂青，減價至1,200萬元成交，減幅約11.1%。業主持貨13年，帳賺250萬元離場。



世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，上述成交單位為小西灣藍灣半島8座高層D室，屬三房套連工人套房設計，眺望清水灣鄉村俱樂部全海景，實用面積為825平方呎，最新成交價為1,200萬元，呎價達14,545元。

↓↓小西灣藍灣半島8座高層D室↓↓

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區內客心儀海景即入手 業主減價150萬成交

代理透露，買家為本區客，心儀單位一室光猛，加上外望海景，故一見傾心即決定購入作為安樂窩。而業主原於去年8月放盤求售，最初叫價為1,350萬元，於上月中減價至1,295萬元，最終一減再減終以1,200萬元售出單位，累計減價150萬元或約11.1%。據放盤相片可見，單位裝修新淨，大廳面積寬敞，而睡房開則方正。

13年間升值26%

翻查資料，原業主早於2012年8月以950萬元購入單位，期間合共升值250萬元，持貨13年期間，帳面升值26%。