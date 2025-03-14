炒家成功撈底後　336萬高估價賣元朗舊樓兩房　9個月勁賺三成

近期市場氣氛回暖，部分細價樓更出現小規模炒風。元朗好順利大廈一伙兩房單位最新以336萬元沽出，呎價10,874元。原業主於去年6月買入單位，持貨僅9個月，帳面成功獲利78萬元離場，升幅高達三成。



市場消息透露，該單位為好順利大廈1座高層G室，實用面積309平方呎，兩房間隔，連約161平方呎天台。據悉，原業主買入單位後於去年12月叫價420萬元放盤，近期主動下調至360萬元，並獲新買家洽詢。最終經議價後單位以336萬元沽出，累減84萬元或兩成，折合呎價約10,874元。

低價買入、9個月轉手賺三成

代理指，由於原業主買入時政府才剛撤辣不久，樓市氣氛仍然低迷，所以當時的買入價較市價低，導致現轉手的利潤空間更大。另外，單位目前的網上銀行估值為281萬元，即刻是次成交價較估價高出55萬元或20%，足足兩成。

原業主於2024年6月以258萬元購入單位，持貨9個月後轉手，帳面獲利78萬元，單位期内升值30%。