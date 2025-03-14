高位入市難逃輸錢　白石角雲滙兩房695萬沽　持貨6年帳蝕224萬

近期樓市調整，不少早年較高買入的業主需蝕讓離場。大埔白石角雲滙一伙兩房單位獲同區客垂青，減價23萬元後，最新以695萬元沽出，呎價約13,790元。原業主於2019年買入，持貨6年，帳面仍勁蝕約224萬元離場。



中原地產分區營業經理徐家倫表示，上述成交單位為雲滙一期3座中層A5室，實用面積504平方呎，屬兩房間隔。據悉，新買家為同區客，見屋苑環境舒適，即決定入市單位自用。原業主開價約718萬元，雙方議價後以695萬元成交，累減23萬元，呎價約13,790元。

成交單位為雲滙一期3座中層A5室，實用面積504平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

同類型單位呎價兩年瀉約一成

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為一期3座低層A5室，座向及面積間隔相同，早於2023年5月以780萬元沽出，呎價15,476元。換言之該類型單位呎價兩年瀉約10.9%。

持貨6年 帳面仍蝕兩球半

翻查資料，原業主則於2019年以約919萬元購入單位，持貨6年，現轉手帳面蝕224萬元離場，單位貶值約24.4%，不過原業主一手向發展商購入單位時獲樓價約兩成之現金回贈，實際蝕幅較賬面為少。