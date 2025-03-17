「先劈後追」奏效！外區客455萬買豐寓一房　業主蝕逾百萬｜多圖

二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。葵涌豐寓有一房單位新近以455萬元沽出，上手業主持貨4年轉手帳面輸逾一球。至於，新買家為區外客，因見九龍新樓200平方呎唔夠用，同時元朗及屯門樓交通不方便。最終採「先劈後追」策略成功買「心頭好」。



中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交單位為豐寓中層A室，實用面積312平方呎，屬一房間隔，望東南方向設露台，終以455萬元沽出，較銀行估價470萬元低15萬元。

↓↓豐寓中層A室↓↓

九龍新樓200呎唔夠用、元朗及屯門樓交通不便

原業主去年4月以560萬元叫價放盤，其後多次調整價格，並將其底價定為480萬元。而新買家為區外客，一直有留意九龍區新樓盤，但認為實用面積200餘呎單位空間不足，而元朗及屯門等區雖然樓價較平，但交通不便。

因見上址實用面積312平方呎，且樓齡僅7年，決定大膽劈價40萬元至440萬元。最終，新買家為買「心頭好」就追價15萬元入市。

↓↓豐寓中層A室↓↓

持貨4年轉手帳面輸逾一球

據知，原業主於2019年以559.9萬元一手購入上址，持貨4年，是次轉手帳面蝕讓104.9萬元，單位期內貶值18.7%。