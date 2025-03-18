壓價成功交稅100元　新屯門中心兩房剛好400萬沽　呎價不足9000元

政府在《預算案》中宣佈100元印花稅放寬至樓價400萬元或以下的單位後，有部份業主隨即將待沽物業價格下調，吸引買家承接。新屯門中心最新有一伙兩房戶以400萬元沽出，剛好符合100元印花稅的新房策。



祥益地產區域董事黃慶德表示，上述成交單位為3座中層F室，實用面積455平方呎，兩房一廳。據悉，買家為區內客，一直頻頻物色心水單位，主要鍾情屋苑鄰近親戚住所，方便日後互相照應，而且單位附企理裝修以及座向較好。

他又指，新買家見政府把400萬或以下物業，統一下調印花稅至100元後，而且原業主為加快出售，由放盤價425萬累減25萬，因此新買家有感單位符合心水，遂便決定以400萬「即睇即買」上址作自住用途，單位終以400萬元沽出，成交呎價為8,791元，屬市價成交。

據悉，原業主於2001年以約93萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約307萬元離場。

新屯門中心。（資料圖片）