「鞋王」鄧劍群妻4100萬買飛鵝花園銀主盤 原業主曾借9000萬財仔
撰文：黃祐樺
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市場錄得大額銀主盤成交，原由前上市公司運盛（中國）主席陳澤盛持有的飛鵝花園一幢洋房淪為銀主盤，新近獲「鞋王」鄧劍群妻子鄧朱錦韶以4,100萬元買入。據資料指，陳澤盛曾多次抵押洋房，當中最大一筆借貸9,000萬元。
據資料指，飛鵝花園B3座銀主盤新近以4,100萬元沽出，呎價約16,426元。該洋房實用面積約2,496平方呎，連1,738平方呎花園及1,150平方呎天台。
至於，新買家為鄧朱錦韶（TANG CHU KAM SHIU UNA），與「鞋王」鄧劍群妻子同名，料為同一人。據悉，鄧劍群夫妻早年已買入飛鵝花園另一座洋房自住。
原業主為前上市公司主席陳澤盛
至於，上述銀主盤業主為前上市公司運盛（中國）主席陳澤盛（CHAN CHAK SHING），早於2014年以約6,200萬元入市。
8年錄9次按揭紀錄 最大一筆借貸9000萬
據資料指，陳澤盛先後多次把洋房抵押，向多家財務機構貸款。連同最初買入時上會的按揭計，過去8年錄多達9次按揭紀錄，當中最多一次於2021年向財務公司借貸達9,000萬元，最終淪為銀主盤收場。
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