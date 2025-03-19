歌手馬天佑2800萬買帝景閣兩房　高估價116萬　上手為知名建築師

再有演藝界名人入市，獨立歌手兼形象設計師馬天佑入市，擲2,800萬買中半山帝景閣兩房，高網上銀行估價116萬元或4.3%。至於，原業主為國際知名建築師嚴迅奇及其相關人士。



馬天佑2800萬買帝景閣兩房

據資料指，是次成交為中半山堅尼地道帝景閣中層A室，實用面積1,107平方呎，屬兩房間隔，單位在3月初以約2,800萬元沽出，呎價25,294元。至於，新買家為馬天佑（Ma Kevin），與獨立歌手兼形象設計師馬天佑同名，料為同一人。

參考同屋苑相同面積的低層A室，於2021年以3,350萬元沽出，即是成交單位較4年前賣平低約16%。另據恒生網上銀行估價顯示，上述單位2,684萬元，即最新成交價較估價高116萬元或約4.3%。

原業主為國際知名建築師嚴迅奇

至於，原業主為國際知名建築師嚴迅奇（YIM SEN KEE）及其相關人士以聯名方式在2009年以約1,868萬元購入，持貨至今約16年，是次轉手帳面賺932萬元，單位期內升值近50%。

資料指，馬天佑屬2015年出道成為歌手，由於2018年擔任全民造星導師，其穿著打扮前衞。近期為宣傳新歌「我們什麼都不是」更找來68位藝人合唱。