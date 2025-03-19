日出康城凱柏峰I錄首宗預租 兩房月租1.9萬 呎租41.8元
撰文：李明珠
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租務市場暢旺，部分新盤即將入伙並錄得預租個案。日出康城凱柏峰I最新錄得首宗預租，一伙兩房單位最新以每月1.9萬元租出，呎租約41.8元。
美聯物業高級分區營業經理黃富國表示，單位為凱柏峰I1A座中層E室，實用面積455平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔。單位於1個半月前叫價2萬元放租，近日成功獲新租客青睞。
據悉，新租客為區內家庭客，見屋苑即將入伙而決定轉租。最終議價1,000元以月租1.9萬元承接，折合呎租約41.8元。
業主於2022年9月以854.9萬元一手買入單位，持貨3年，現租出可享約2.7厘租金回報。
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