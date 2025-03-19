長沙灣一房居屋295萬未補地價沽　呎價破萬　買入6年勁賺六成

新居屋逆市錄大幅獲利。2019年落成入伙的長沙灣麗翠苑，屋苑一伙一房單位最新以295萬元未補地價沽出，呎價約10,498元。原業主於2019年一手買入單位，持貨6年帳面獲利112萬元離場，賺幅高達6成。



利嘉閣地產助理分區經理林海鈞表示，該單位為麗翠苑1座高層10室，實用面積約281平方呎，屬一房間隔，外望開揚市景。原業主早前將單位推出放盤，吸引買家上門睇樓。新買家因認爲單位間隔合用，加上區內民生設施齊全；最終落實議價以295萬元未補地價承接，折合呎價約10,498元。

造價較5個月前回升、一手買入6年賺六成

資料顯示，屋苑對上於11月連續錄得3宗同類成交，單位間隔面積相同，成交價由260.8萬至279萬元，呎價9,281元至9,929元。可見是次單位造價較5個月前回升6%至13%。

原業主於2019年以約183萬元未補地價一手買入單位，現持貨6年轉手，帳面獲利約112萬元，單位期內大幅升值約61%。