持貨不足1年閃電套現！欣廷軒兩房610萬沽　成交價硬淨高估價約3%

近期樓市氣氛回暖，有用家短期持貨獲利。沙田欣廷軒一伙兩房單位最新以610萬元成交，呎價14,628元。原業主持貨不足一年，帳賺30萬元離場。



世紀21奇豐物業高級分行經理袁麗詩表示，上述成交單位為欣廷軒3座中層B室，實用面積417平方呎，屬兩房一廳間隔，座向西北望市景。

據悉，原業主屬自住用途，基於資金規劃需求，以670萬元放盤。放盤5個月獲買家洽購，減價至610萬元成交，減幅8.9%，呎價14,628元。放盤相片可見，單位大廳空間闊落，現況良好。

↓↓欣廷軒3座中層B室↓↓

成交價高估價最多3.2% 持貨11個月升值5%

另據網上銀行對該單位的估價，恒生估價為589萬元，而中銀則為591萬元，即最新成交價較估價高約2%至3.2%。

據了解，原業主於2024年7月購入上述單位，當時作價580萬元，持貨不足1年，現沽出帳面獲利30萬元，單位期內升值5%。