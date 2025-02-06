西貢全幢海景村屋2860萬推拍　斥千萬裝修變豪宅　附送游艇泊位？

西貢布袋澳全幢豪華村屋最新推出拍賣場放售，開價2,860萬元，呎價約13,619元，較普遍西貢區村屋呎價高出約2至3成。原業主於2010年買入單位，現開拍價較買入價高出1,700萬元，高出約1.4倍。



環亞拍賣表示，上述物業為布袋澳36H號全幢村屋，建築面積2,100平方呎，樓高3層，屬三房一套間隔連天台，前臨石灘外望開揚海景及船景。圖片可見，内裏裝潢豪華，内置樓梯，每層均設有落地玻璃窗及玻璃露台，採光充足；天台更設有按摩浴缸。物業正面向海，地下的平台及樓梯可以直接接駁至海邊，方便停泊游艇。

單位目前開價2,860萬元推出拍賣，折合呎價約13,619元。

↓↓布袋澳36H號全幢村屋↓↓

天台設有按摩浴缸。

物業正面向海，地下的平台及樓梯可以直接接駁至海邊。

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曾斥千萬大裝修、海景屋盤源稀有

代理指，是次單位為非常罕有的海邊村屋，甚少同類盤源，而且業主曾為單位進行大裝修，斥資約1,000萬元，質素優良。

呎價高普遍同區村屋高兩至三成

資料顯示，西貢區近期全幢村屋市場呎價介乎7,800至11,000元不等，視乎地段、景觀等因素。單以西貢區計，是次單位開價較普遍村屋高出2至3成。

業主於2010年以1,160萬元買入全幢，持貨15年，最新開拍價較買入價高出1,700萬元，升幅約1.4倍。