親友自縊淪凶宅 業主花30萬全屋重裝 250萬蝕本價推拍觀塘居屋
撰文：李明珠
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市場有事故單位以低價推出拍賣場放售。觀塘居屋順緻苑一伙兩房單位，最新自由市場開價250萬元推出拍賣，呎價僅4,464元，相等於公屋價格水平。據悉，業主原於2013年以329萬元買入單位，但由於單位之後發生輕生事故，因此以低價推出拍賣，現開拍價較買入價低出79萬元，帳面蝕讓約24%。
忠誠拍賣表示，上述單位為順緻苑順輝閣C座低層戶，實用面積560平方呎，兩房間隔，附新淨裝修。單位開價250萬元已補地價拍賣，折合呎價僅4,464元，相等於公屋呎價水平。
↓↓順緻苑順輝閣C座低層戶↓↓
單位曾發生輕生事故、其後花30萬重新裝修
代理透露，單位屬事故單位，2023年時業主的一名親友於單位的房間内自縊身亡。因此業主其後花費20萬至30萬元將單位重新裝修，並推出拍賣場放售。目前單位市值約412萬元，現開拍價較市值低出162萬元或40%。
代理亦指，現時單位租值約為12,000至14,000元；按開拍價計算料租金回報可達5.7%至6.7%
蝕讓逾兩成推拍
資料顯示，業主於2013年以329萬元已補地價買入單位，持貨12年，最新開拍價較買入價低出79萬元，帳面蝕讓約24%。
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