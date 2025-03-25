對香港樓市有信心！內地家長345萬FULL PAY買康德花園兩房｜多圖

二手住宅樓價回落，有內地家長因見屯門康德花園近小朋友返學，加上見內地客毋須額外繳付其他稅項，及對香港樓市有信心，終擲345萬元FULL PAY買兩房自用。



祥益地產區域董事袁思賢表示，是次成交為屯門康德花園3座中層F室，實用面積363平方呎，屬兩房間隔，新近以345萬元沽出，呎價為9,504元，稍高於市場價。

↓↓屯門康德花園3座中層F室↓↓

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近小朋友返學 對香港樓市有信心

至於，新買家為內地家長，因考慮到屋苑鄰近小朋友上學地點，方便往返，加上目前於香港置業與本地人置業無異，毋須額外繳付其他稅項，以及單位是連裝修出售。最終因有自住需求亦對香港樓市有信心，遂便決定FULL PAY入市

8年轉手蝕65萬

據知，原業主於2017年以約410萬購入，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓約65萬元，單位期內貶值15.9%。