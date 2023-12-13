投資客失信心　350萬沽屯門單幢樓弦海　五年蝕4成創屋苑最大蝕幅

中小型單位價格繼續受挫，部分業主決定平賣止蝕離場。屯門單幢樓弦海一伙1房單位，最新以350萬元蝕沽，呎價10,903元。原業主持貨約5年，帳面慘蝕203.36萬元，蝕幅更高達37%，創屋苑歷來最大蝕幅。



新買家為YOHO WEST向隅客

天置物業陳潤榮表示，該單位為屯門弦海中層高層A室，實用面積321平方呎，屬1房間隔。據悉，原業主本身買入單位用作投資，但其後睇淡後市，甚至對香港經濟失去信心，因此決定於9月以低價430萬元放盤，比當初買入價低出超過2成。最終吸引新買家睇樓並即場議價至350萬元成交，折合呎價10,903元。

代理透露，新買家為天水圍新盤YOHO WEST的向隅客，因見單位有大幅減價便決定入手。

↓↓屯門弦海中層高層A室↓↓

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5年貶值近4成創屋苑新低

原業主於2018年以553.36萬元一手購入單位，持貨5年，是次轉手帳面損失203.36萬元，單位貶值37%。

翻查資料，屋苑於2020年入伙，樓齡尚新。自去年8月起至今錄得16宗二手成交，皆為蝕讓出售，蝕幅由2%至26%不等。是次交易除了創屋苑歷來最大蝕幅之餘，呎價亦破入伙以來的新低。