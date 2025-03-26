成交2小時後反悔　業主賠訂30萬加價重售太古城兩房　只求蝕少啲!

二手市場升溫，部分業主寧願賠訂高價售出單位減少蝕幅。鰂魚涌太古城一伙兩房單位原先以810萬元售出，業主於2小時後決定撻訂賠訂，並將單位以851萬元重售，呎價14,878元。不過，由於原業主於2022年高位入市，帳面仍要蝕讓367萬元離場，蝕幅達3成。



市場消息指，該單位為太古城東海閣中層G室，實用面積572平方呎，兩房間隔。據悉，單位最初叫價840萬元，並獲買家議價以810萬元承接。不過在單位成交2小時後，原業主決定撻訂，並將單位以851萬元重售予另一名新買家，折合呎價14,878元。

鰂魚涌太古城。

較撻訂前賺多逾10萬

重售後單位帳面賣貴41萬元，扣除訂金賠償及代理佣金約30萬元等費用後，料實際較撻訂前賺多逾10萬元。代理指，單位重售後仍屬市價成交。

2022年高位入市、帳面勁蝕3成

不過，由於原業主於2022年以1,218萬元購入單位，持貨3年，即使加價重售單位，帳面仍虧損367萬元，單位期内貶值3成。另屋苑本月暫錄23宗成交，已較2月全月19宗上升21%，交投持續暢旺。