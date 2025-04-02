供平過租入市！業主狠劈72萬急走貨　租客298萬撈底康德花園兩房

近期供平過租，促使部分租客加快入市，轉租為買。屯門康德花園一伙兩房單位獲同區租客垂青，以298萬元承接單位，呎價8,209元。原業主持貨8年，仍要輸60萬元離場。



中原地產高級分區營業經理鍾宏遠表示，上述成交單位為康德花園1座中層G室，實用面積363平方呎，屬兩房間隔。

↓↓康德花園1座中層G室↓↓

趁供平過租入市 低同類單位12%

代理透露，業主欲賣樓套現換出市區，叫價370萬元放盤，見有客人洽購，不惜劈價72萬元或19.5%。而買家為區內租客，有感現時供平過租，因此趁平買樓上車，再加上見上址業主肯大幅降價，樓價低水，所以極速承接。單位終以298萬元成交，呎價8,209元，較同類單位近期造價約340萬元，低約12%。

8年間帳蝕60萬元

翻查資料，原業主於2017年7月以358萬買入單位，持貨8年，帳面蝕60萬元或17%。鍾宏遠補充，屯門康德花園3月錄得4宗成交，較2月零成交明顯增加。