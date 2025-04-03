3月份一手私宅彈升1.5倍　整體買賣創4個月高位、惟按季跌近兩成

三月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄6,661宗，總值456.47億元，較2月的4,307宗及282.87億元，分別急升54.7%及61.4%。宗數及金額創2024年11月7,689宗及641.25億元後的近4個月高位。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，農曆新年後，2月期間樓市回復活躍，發展商積極推盤，帶動整體登記結束3個月連跌回升。2月底財案放寬印花稅措施，港股造好，內地提振經濟政策等因素刺激，樓市氣氛明顯好轉，一二手成交量增加，相信將進一步推高4月份整體登記數字。

買家觀望樓市 首季整體樓宇買賣登記下降

按季方面，2025年首季整體樓宇買賣登記錄15,906宗及1,106.68億元，按季下跌16.5%及25.5%。顯示1月新春長假傳統淡季影響，及美國總統特朗普上任前市場觀望，買家暫緩入市，以致第一季整體交投下降。

新春長假傳統淡季影響，及美國總統特朗普上任前市場觀望，買家暫緩入市，以致第一季整體交投下降。（資料圖片）

3月份住宅樓宇交投反彈 創四個月新高

3月份整體住宅樓宇買賣登記錄5,367宗及388.14億元，較2月的3,200宗及230.14億元，分別上升67.7%及68.7%。整體住宅樓宇交投反彈，宗數及金額齊創2024年11月後近4個月高位。按季方面，2025年首季整體住宅樓宇錄12,193宗及885.71億元，按季下跌19.2%及30.3%。

一手住宅按月升1.48倍 朗天峰宗數最多

一手私人住宅方面，3月份錄2,221宗及162.9億元，較2月的895宗及84.4億元，分別飆升1.48倍及93.1%。多個新盤銷情熾熱，令一手宗數及金額齊創2024年11月2,489宗及319.2億元後，近4個月新高。按季方面，首季一手錄3,874宗及324.7億元，按季下跌21.8%及46.2%。

3月份登記宗數最高的新盤是元朗朗天峰，錄432宗及18.06億元。第二位是天水圍YOHO WEST第2期YOHO WEST PARKSIDE，錄312宗及16.58億元。第三是北角皇都，錄277宗及27.68億元。第四是九龍城南首，錄217宗及11.39億元。

3月份登記宗數最高的新盤是元朗朗天峰，錄432宗及18.06億元。（黃祐樺攝）

二手住宅按月升36.9% 惟按季挫近兩成

二手私人住宅方面，3月份錄2,950宗及217.9億元，較2月的2,155宗及142.9億元，分別上升36.9%及52.5%。宗數為2024年12月3,047宗後近3個月高位，而金額為去年11月247.4億元後近4個月高位。資料圖片按季方面，首季二手錄7,773宗及547.4億元，按季下跌18.4%及17.2%。

大型屋苑方面，3月份美孚新邨錄40宗(共2.85億元)、沙田第一城錄31宗(共1.53億元)、嘉湖山莊錄29宗(共1.29億元)及太古城錄23宗(共2.18億元)。