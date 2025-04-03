同屋苑上車客趁低吸納　卓爾居3房套630萬連租約成交　平同類兩成

近期樓市調整，推動買家趁低吸納。屯門卓爾居一伙三房套單位，最新連租約630萬元沽出，呎價不足一萬元。原業主持貨13年，帳面大幅獲利142萬元，單位升值29%。



中原地產分區營業經理葉津榮表示，上述成交單位為屯門卓爾居2座高層C室，實用面積679平方呎，屬三房套間隔，享山景。

據悉，單位去年10月連租約放盤，故不設睇樓，叫價680萬元。單位放盤約5個月，獲同屋苑上車客垂青。買家睇樓約半年，因本身亦住同屋苑，對屋苑質素具信心，見上址價錢吸引，因此趁平購入，待租約完結後自用。單位最終以630萬元沽出，呎價9,278元。據放盤相片可見，單位開則方正，狀態良好，傢俬電器齊備。

↓↓卓爾居2座高層C室↓↓

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平同類單位兩成

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為2座高層C室，座向及面積間隔相同，於本月初以790萬元沽出，呎價11,635元，即單位最新成交價較同類單位低約兩成。

業主持貨13年 帳賺一球半

翻查資料，原業主於2012年以488萬元購入單位，持貨13年，帳面獲利142萬元，單位升值29%。