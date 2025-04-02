白石角半新盤雲滙大蝕讓 開放式戶368萬沽 五年貶值33%
撰文：蔡偉南
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入伙約6年的半新盤大埔白石角雲滙，新近錄得一宗大額蝕讓個案，屋苑一伙開放式單位以368萬元沽出，較原業主2020年買入價帳面貶值約約185萬元，或約33.5%
美聯物業大埔逸瓏灣分行首席高級營業經理周南輝表示，成交單位為白石角雲匯7座高層B3室，實用面積約278平方呎，屬開放式間隔，向南。
一年前蝕讓價390萬放售
據悉，單位原業主以390萬元放盤約1年後吸引同區投資客洽詢，雙方經議價後以368萬元售出，成交呎價約13,237元，新買家心儀單位位於高層，故睇樓2次後決定承接。
2020年買入價553萬
資料顯示，原業主2020年以553萬元購入單位，持貨5年，帳面虧損約185萬元，或約33.5%。
雲滙今年暫錄10宗蝕讓、蝕幅介乎22至43%
翻查該屋苑成交紀錄，今年雲滙暫時錄得10宗蝕讓個案，每宗蝕讓幅度介乎22%至43%。
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