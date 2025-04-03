醫療行業再下一城 牙科診所10萬月租長沙灣睿峰商場三千呎樓面
撰文：李煥好
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面對舖租價格持續下滑，醫療行業趁勢積極開拓業務。新近有醫療行業進駐長沙灣睿峰基座商場，於1樓開設牙科診所，月租約10萬元，折合呎租約30元。目前睿峰基座商場尚餘6個舖位招租，呎租叫價由30至65元不等。
月租約10萬元 牙科診所進駐
中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事林彥釗表示，上述租務成交為長沙灣元州街249至263號睿峰基座商場1樓01至04室及51號舖，建築面積約3,288平方呎。據悉，商鋪月租約10萬元，折合呎租約30元。而租客為牙科診所，首度於九龍區開設分店。
尚餘6個舖位招租
林彥釗續指，目前睿峰出租率逾七成，目前尚餘6個舖位在招租，其中地舖建築面積約782平方呎，呎租叫價約65元。一樓舖位面積最細由778平方呎起至最大約1,807平方呎，呎租叫價約30元。
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