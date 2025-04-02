南昌站匯璽開放式498萬沽　業主血虧156萬　六年樓價蒸發四分一

二手成交持續，市場再錄大幅蝕讓個案。南昌站匯璽一伙開放式單位減價約1成，終以498萬元沽出，呎價18,652元。業主持貨近6年，帳面需蝕讓156.3萬元去貨。



中原地產首席分區營業經理王秉義表示，上述成交單位為8座中層E室，實用面積267平方呎，採開放式間隔，可享都市景。據悉，單位原先叫價550萬元，議價後降至498萬元易手，呎價18,652元。

成交單位為8座中層E室，實用面積267平方呎，採開放式間隔。（資料圖片）

低同類單位約2%

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為8座高層E室，座向及面積間隔相同。單位於三月底以508萬元沽出，呎價19,026元。換言之，該單位的最新成交價較同類單位低約2%。

單位6年貶值24%

據了解，原業主於2019年11月以654.3萬元買入單位，持貨近6年，現沽貨帳面需蝕讓156.3萬元離場，單位貶值24%。

王秉義補充，南昌站匯璽本月交投暢旺，全月最終錄得22宗成交，對比上月全月6宗交投反彈2.7倍，平均實用呎價則繼續徘徊於2.2萬元水平。