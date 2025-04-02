黃埔花園三房套1200萬急走！7年樓價瀉近兩成　原業主慘蝕240萬

近年樓市波動，不少業主蝕讓離場。藍籌指標屋苑黃埔花園一伙三房套單位，因業主換樓，新近以1,200萬元沽出，呎價13,468元。業主持貨7年，帳蝕240萬元離場，單位貶值17%。



中原地產分區營業經理吳國豪表示，上述成交單位為黃埔花園9期8座低層F室，實用面積891平方呎，屬三房套房加儲物房間隔，單位座向南方，望壯闊海景。據悉，業主因換樓需要套現資金，因此以1,200萬元出售該單位，成交呎價為13,468元。

7年間帳蝕近兩球半

翻查資料，原業主早於2018年4月，以1,440萬元買入單位，持貨7年。是次沽出單位帳面需蝕讓240萬元離場，單位期內貶值17%。