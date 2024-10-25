黃埔花園三房759萬平沽　呎價唔使1萬　連租約買入即賺4.3厘回報

市場交投回升，不過大多以低價成交為主。藍籌屋苑之一的黃埔花園一伙三房單位最新以759萬元連租約沽出，呎價9,768元，罕有跌穿1萬元關口。原業主早於12年前買入，帳面獲利54萬元離場。



市場消息指，該單位為黃埔花園1期2座低層B室，實用面積777平方呎，屬三房間隔連儲物室。據悉，單位連同租約已放售一段時間，最初叫價900萬元，期間曾2度下調叫價至800萬元。直至日前獲新買家議價以759萬元沽出，折合呎價9,768元。

低銀行估價一成半

代理指，單位目前每月租金為2.7萬元，租約至明年終止，租金回報達4.3厘回報。根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為900萬元，最新成交價較估價低出約16%。

原業主於2012年以705萬元購買單位，持貨12年轉手帳面賺約54萬元，期内升值約7.7%。