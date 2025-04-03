長沙灣南商金融創新中心全層2億放售　較9個月前買入價低37%

長沙灣新型商廈大蝕讓放售。長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心一個中層全層單位，新近委託代理放售叫價約2.07億元，意向呎價僅約8,500元。



值得留意，原業主於2024年7月才以約3.29億元買入該全層單位，反映最新叫價屬「蝕讓價」，較9個月前低約1.22億元或37%。



利嘉閣(工商舖)地產聯席董事林淑怡表示，上述放售個案為南商金融創新中心中層全層，建築面積約24,406平方呎，業主意向售價約2.07億元，折合每方呎售價約8,500元，交吉形式交易。

2024年7月買入價3.29億

翻查資料，原業主為公司名義，在2024年7月才以約3.29億元買入該全層單位，即當時呎價高達1.35萬元。

南商金融創新中心17樓全層。（代理相片）

南商金融創新中心。