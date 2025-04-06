送澧手記 | 3D規劃設計勢成新常態

早前政府就發展低空經濟推出「監管沙盒」（下稱「沙盒」）試點項目，為未來發展及規管較大型無人機（即25公斤以上的無人機）作準備，同時讓業界能夠在指定航線內測試不同可控和安全的方式應用無人機。其中首批申請有38個「沙盒」試點項目獲批，當中涵蓋以無人機作緊急救援、物流配送、巡查等不同領域及應用場景。筆者亦有業界朋友就相關試點項目提交申請，我們言談間亦有討論到如何應用無人機作賺錢工具。



話說回來，為何政府要在立法規管前，先整個「沙盒」試點項目？全因當局在此領域亦未有太多經驗，因此透過試點項目與業界集思廣益，好讓當局能明確立法規管方向，同時探討可以突圍而出的領域。今期專欄我們先了解一下推動發展低空經濟的基本規範，以及當中的機遇。

參考國內目前低空經濟發展主要使用1,000米以下空域，相關高度範圍可大致分為三個層次，其中外賣配送的無人機飛行高度不超過120米；物流配送約在120米至300米；另載人運輸則約在300至1,000米。就深圳某運輸公司為例，每部無人機起飛次數高達8,000次，最長飛行距離可達到50公里，跨城、跨海亦輕而易舉，成功與商機無縫連接。未來，港府將致力打造北部都會區成為國際創新科技中心，以及國際高端人才聚集高地，而無人機可延伸的應用潛力正好符合區內區發展所需，有助當區釋放經濟發展潛力，開創「智慧天空」新時代。

北部都會區。（資料圖片）

不過，觀乎現時北都各個新發展區有關規劃及發展建議、土地用途建議文件等，種種白紙黑字的內容均未有詳細提及低空經濟的基礎設施發展部署，僅在構想圖中簡單描繪數架無人機飛行情景。事實上，低空經濟應用場景潛力非常龐大，當中包括提升城市管理和商業效率，並為市民帶來智慧生活新體驗。

另一方面，低空經濟能衍生一系列相關產業板塊，包括通航機場設施、低空飛行器材料及元器件、低空飛行服務、低空新型基礎設施、檢驗服務等。就用地空間而言，航空起降樞紐、起降場、起降點、飛行器加氣站、電動飛機充換電設施、維修檢測場地等，均對經濟發展帶來非常大的潛力。

北部都會區。（資料圖片）

低空經濟作為國家戰略新興產業，被視為推動經濟增長的重要引擎。對於理順並推動低空經濟發展過程，相信各個部門必須互相協調及配合，例如民航署制定飛行安全審查守則、地政總署提供彈性批地條款、規劃署從寬考慮土地用途協調等。此外，除了盡快修訂相關飛行或建築規例外，政府更應從前期規劃或用地空間分佈入手，更有效地配合陸路物流運輸佈局和空域飛行體系使用，以容許低空經濟的可持續發展。一旦有建築物、基建設施於策略性地理位置落成，後續發展就會變得複雜，甚至「無彎轉」。

現今世代的城市規劃已不能只停留於2D，更應以具有前瞻性的3D角度出發，從而制定規劃及發展藍圖，並有效地推行新經濟發展模式。各位讀者有任何想法，歡迎留言給我作討論。

北部都會區。（資料圖片）

【財經專欄】黃仲澧

現為普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席，並曾任多間大學及院校之客座講師。為政府、公營團體和不同大型私人企業等，提供跨領域專業、房地產及商業評估、運輸、可持續發展及園景建築顧問服務，協助制定城市及產業發展策略。

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