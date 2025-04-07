元朗尚柏一房265萬沽、炒家半年賺廿萬　代理料股災影響交投量

近期氣氛回暖，市場再錄短炒獲利個案。 元朗新入伙數個月的新樓盤尚柏，再錄一宗短炒獲利離場。扣除包括代理佣金及稅務等費用，料該名炒家實賺近20萬元離場。



有區內代理指，元朗區4月暫錄29宗二手成交，較同期升45%，但由於股市出現大幅波動，料觀望情緒增加，本月成交量或減少。



放盤一個月累減33萬

中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為尚柏低層J室，實用面積282平方呎，屬一房間隔。原業主在3月初以298萬元叫價放盤，放盤一個月累減33萬元，終以265萬元沽出，呎價9,397元。

新樓盤元朗尚柏。

扣使費料賺近20萬

王勤學指，原業主於2024年10月以242.9萬元一手買入，持貨約6個月，是次轉手帳面獲利22.1萬元，單位升值約9.1%。如扣除包括代理佣金及稅務等費用合共約2.44萬元，料實際賺約19.66萬元。

如連同上述成交，元朗區2月至4日錄10宗短炒個案，當中尚柏佔8宗，帳面獲利由9萬至24萬元不等，而目前尚柏亦有18個放售單位。