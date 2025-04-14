區內租客轉買！520萬購元朗鉅發大廈三房　業主長揸35年升5.6倍

減息後置業成本下降，吸引租客入市。元朗鉅發大廈一伙三房單位獲區內租客垂青，決定「租轉買」入市，以520萬元承接單位，呎價約8,696元。原業主持貨35年，現轉手帳賺約四球半。



美聯物業高級區域營業經理王偉健表示，上述成交單位為元朗鉅發大廈1座低層C室，實用面積598平方呎，採三房設計。原業主以575萬元放盤，及後獲新買家洽詢。

經雙方議價後，單位減價55萬元至520萬元沽出，減幅達9.6%，呎價約8,696元。至於，新買家為區內租客，見單位價錢合理故由租轉買，入市自住用。

資料顯示，原業主於1990年以78.5萬元購入單位，持貨35年，帳面獲利約441.5萬元離場，升值約5.6倍。